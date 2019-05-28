В Москве нет программы для полной замены "пушащих" тополей, заявили власти

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Действующей программы, нацеленной на полную замену "пушащих" тополей на другие виды деревьев, в Москве нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"В настоящее время в Москве нет действующей программы, нацеленной на полную замену "пушащих" тополей. Однако если тополь погиб, то на его месте иногда высаживают другие породы деревьев: клен остролистный, липа, каштан, также используются виды "непушащих" тополей – это тополь берлинский, белый, китайский", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что большая часть московских тополей высаживалась до середины прошлого века в уличных линейных посадках, скверах, парках и лесопарках. Чтобы бороться с тополиным пухом, коммунальные службы производят глубокую обрезку, а также не высаживают "пушащие" виды – бальзамический, душистый, советский, лавролистный.