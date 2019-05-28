Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу блогера "Давидыча" на приговор

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда не станет рассматривать кассационную жалобу на приговор основателю автомобильного сообщества "Смотра.ру" видеоблогеру Эрику "Давидычу" Китуашвили, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Вынесены определения об отказе в передаче на рассмотрение президиума суда кассационных жалоб адвокатов в защиту Китуашвили и Каганской", - сказала она.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября 2018 года приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО был зачтен за 1,5 дня в колонии. В декабре он вышел на свободу.

Гражданская жена блогера Анна Каганская, как соучастница афер, была приговорена к 3 годам 2 месяцам колонии. Ей судья зачел день в СИЗО за полтора в колонии, а домашний арест (туда ее поместили, смягчив меру пресечения) — из расчета два дня за день в колонии. До вступления приговора в силу Каганская находилась на свободе, под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.