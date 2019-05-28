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РИА Новости

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу блогера "Давидыча" на приговор

Вчера, 10:37
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© Фото : АГН "Москва"/Сергей ВедяшкинЭрик Китуашвили
Эрик Китуашвили
© Фото : АГН "Москва"/Сергей Ведяшкин
Эрик Китуашвили. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда не станет рассматривать кассационную жалобу на приговор основателю автомобильного сообщества "Смотра.ру" видеоблогеру Эрику "Давидычу" Китуашвили, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Вынесены определения об отказе в передаче на рассмотрение президиума суда кассационных жалоб адвокатов в защиту Китуашвили и Каганской", - сказала она.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017
19 октября 2018, 08:00
Охота на Давидыча: чем "прославился" скандальный видеоблогер Китуашвили
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября 2018 года приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО был зачтен за 1,5 дня в колонии. В декабре он вышел на свободу.
Гражданская жена блогера Анна Каганская, как соучастница афер, была приговорена к 3 годам 2 месяцам колонии. Ей судья зачел день в СИЗО за полтора в колонии, а домашний арест (туда ее поместили, смягчив меру пресечения) — из расчета два дня за день в колонии. До вступления приговора в силу Каганская находилась на свободе, под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.
В конце октября Верховный суд РФ признал незаконным содержание блогера в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет. До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Китуашвили 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было.
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
3 декабря 2018, 19:39
Названы самые высокооплачиваемые блогеры на Youtube
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Ульяна СолоповаЕвропейский суд по правам человекаМосковский городской судРоссияПроисшествия
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