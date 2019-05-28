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РИА Новости
Республика Татарстан

Власти Татарстана рассказали о компенсациях за оборудование для "цифры"

Вчера, 10:33
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Жители 160 населенных пунктов в Татарстане, где затруднён приём цифрового эфирного телевещания, могут получить субсидии на возмещение затрат по переходу на "цифру", если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, сообщили в министерстве информатизации и связи Татарстана.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации – в июне – затронет 57 регионов РФ и станет завершающим. Однако в мае правительство России перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на 14 октября. В этот список попал и Татарстан. График перехода республики на "цифру" изменен, чтобы учесть интересы населения, которое 4 июня отмечает мусульманский праздник Ураза-Байрам, и не причинять ему значительных неудобств.
С переходом к цифровому телевещанию жителям республики, как и страны в целом, станут доступны 20 бесплатных телеканалов в высоком цифровом качестве.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
23 мая, 18:40
Волин рассказал об изменениях в порядке перехода регионов на цифровое ТВ
"В рамках перехода на цифровое телевидение в Татарстане решаются вопросы оказания мер адресной поддержки социально незащищенным категориям граждан. В частности, будут выделяться субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением спутникового оборудования, жителям 160 населенных пунктов, где цифровой сигнал будет затруднен. Данную компенсацию смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (9,17 тысячи рублей в месяц)", - сообщили в министерстве.
Помимо этого, как отмечается, при подключении услуг спутникового телевидения с жителей таких населенных пунктов абонентскую плату за просмотр 20 телеканалов, включенных в мультиплексы, брать не будут. Если житель такого населенного пункта уже является абонентом спутникового телевидения, он сможет перейти на бесплатный тариф, заплатив при этом только за переход.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
17 мая, 20:52
Волин рассказал о поддержке регионального ТВ в цифровом формате на ОТР
Ранее министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что приём цифрового телевидения будет затруднён или недоступен в 157 населенных пунктах республики, в которых находятся около 12,6 тысячи домохозяйств. По результатам домового обхода 48% этих домохозяйств уже пользуются услугами спутникового телевидения, 23% подключено к услугам IPTV и порядка 29% домохозяйств смотрят аналоговое эфирное вещание.
При поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова для компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования по приёму спутникового телевидения домохозяйствам в населенных пунктах, где приём цифрового телевидения будет затруднен, из бюджета республики выделены средства из расчета 4,9 тысячи рублей на приобретение комплекта спутникового оборудования и не более 2,4 тысячи рублей на выполнение монтажных работ.
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Республика ТатарстанПереход на цифровое телевидениеРустам МиннихановТатарстанОбщество
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