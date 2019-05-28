Власти Татарстана рассказали о компенсациях за оборудование для "цифры"

КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Жители 160 населенных пунктов в Татарстане, где затруднён приём цифрового эфирного телевещания, могут получить субсидии на возмещение затрат по переходу на "цифру", если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, сообщили в министерстве информатизации и связи Татарстана.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации – в июне – затронет 57 регионов РФ и станет завершающим. Однако в мае правительство России перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на 14 октября. В этот список попал и Татарстан. График перехода республики на "цифру" изменен, чтобы учесть интересы населения, которое 4 июня отмечает мусульманский праздник Ураза-Байрам, и не причинять ему значительных неудобств.

С переходом к цифровому телевещанию жителям республики, как и страны в целом, станут доступны 20 бесплатных телеканалов в высоком цифровом качестве.

"В рамках перехода на цифровое телевидение в Татарстане решаются вопросы оказания мер адресной поддержки социально незащищенным категориям граждан. В частности, будут выделяться субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением спутникового оборудования, жителям 160 населенных пунктов, где цифровой сигнал будет затруднен. Данную компенсацию смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (9,17 тысячи рублей в месяц)", - сообщили в министерстве.

Помимо этого, как отмечается, при подключении услуг спутникового телевидения с жителей таких населенных пунктов абонентскую плату за просмотр 20 телеканалов, включенных в мультиплексы, брать не будут. Если житель такого населенного пункта уже является абонентом спутникового телевидения, он сможет перейти на бесплатный тариф, заплатив при этом только за переход.

Ранее министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что приём цифрового телевидения будет затруднён или недоступен в 157 населенных пунктах республики, в которых находятся около 12,6 тысячи домохозяйств. По результатам домового обхода 48% этих домохозяйств уже пользуются услугами спутникового телевидения, 23% подключено к услугам IPTV и порядка 29% домохозяйств смотрят аналоговое эфирное вещание.

При поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова для компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования по приёму спутникового телевидения домохозяйствам в населенных пунктах, где приём цифрового телевидения будет затруднен, из бюджета республики выделены средства из расчета 4,9 тысячи рублей на приобретение комплекта спутникового оборудования и не более 2,4 тысячи рублей на выполнение монтажных работ.