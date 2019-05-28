Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T10:28Z
https://ria.ru/20190528/1554979275.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153071/59/1530715957_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_5d2c155edb2083e5e46bf2c9fd4c8475.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:28
220
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 9, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 3, Хама – 4, Алеппо – 4, Латакия – 2", - говорится в бюллетене.
Израильские истребители F-16
27 мая, 23:03
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
В течение суток Центром по примирению проведено две гуманитарные акции: в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Харна провинции Дамаск. Выдана тысяча продовольственных наборов общим весом более 4 тонн.
Отмечается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100000
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа
РИА
Новости
Антиамериканский рисунок в Тегеране
В Иране заявили, что пока не видят перспектив для переговоров с США
Военнослужащие армии Сербии
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Ситуация в Идлибе
Вершинин: боевики в Идлибе расширили влияние почти на всю зону деэскалации
Лента
новостей
Израильские истребители F-16
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Хама, Сирия
Боевики атаковали населенный пункт в сирийской Хаме
В Японии водолазы нашли моряка с затонувшего судна, сообщили СМИ
Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
В Восточной Гуте восстановили школу
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" даст МКС "второе дыхание" за счет новых функций, заявил Рогозин
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен заменить на авианосцах электромагнитные катапульты паровыми
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Около 450 боевиков "ан-Нусры"* напали на сирийских военных в провинции Хама
Керченский пролив
Запад не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, считает эксперт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния