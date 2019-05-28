В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 9, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 3, Хама – 4, Алеппо – 4, Латакия – 2", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению проведено две гуманитарные акции: в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Харна провинции Дамаск. Выдана тысяча продовольственных наборов общим весом более 4 тонн.