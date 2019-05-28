В Удмуртии пенсионерка сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пенсионерка из города Глазов добровольно сдала в полицию почти 19 тысяч патронов, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Сотрудники полиции изъяли у 68-летней женщины две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 миллиметра.
По данным ведомства, боеприпасы для нарезного огнестрельного оружия принадлежали супругу пенсионерки, умершему два года назад.
Отмечается, что за каждый добровольно сданный патрон к такому оружию жители Удмуртии могут получить до 20 рублей.
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