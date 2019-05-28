В Удмуртии пенсионерка сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

Патроны, которые были сданы 68-летней женщиной в отдел МВД России в городе Глазовский

Патроны, которые были сданы 68-летней женщиной в отдел МВД России в городе Глазовский

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пенсионерка из города Глазов добровольно сдала в полицию почти 19 тысяч патронов, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции изъяли у 68-летней женщины две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 миллиметра.

По данным ведомства, боеприпасы для нарезного огнестрельного оружия принадлежали супругу пенсионерки, умершему два года назад.