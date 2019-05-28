На Чукотке планируют запустить коротковолновое цифровое радиовещание

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Власти Чукотки и специалисты дальневосточного регионального центра Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) намерены запустить на весь регион коротковолновое цифровое радиовещание, сообщает правительство автономного округа.

"Губернатор Роман Копин и директор филиала РТРС "Дальневосточный РЦ" Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве, которое открывает перспективы будущих совместных проектов в регионе… Как отметил глава региона, восстановление коротковолнового радиовещания позволит обеспечить связью всю Чукотку, в том числе, геологов, горняков, оленеводов и охотников, поэтому правительство Чукотки инициировало такой непростой, но важный проект", - говорится в сообщении.

Копин отметил, что на отдаленных территориях постоянно находятся 2 тысячи жителей, в том числе, это недропользователи.

"Северный морской путь тоже требует внимания. Эти новые решения позволят снять ограничения и обеспечить связь там, где она нужна", - сказал губернатор.

Кузнецов рассказал, что, как ожидается, к концу июня РТРС сможет выйти в эфир и уточнить, насколько подтвердятся расчёты по эффективности закрытия всего населения Чукотки программами радиовещания с дополнительным сервисом. Это радиовещание будет в цифровом формате.

Сейчас завершается подготовка передатчиков, антенн, технических систем и инфраструктуры радиоцентра. Первый цикл испытаний начнут во второй половине года.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Позже правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Чукотка попала в третью волну. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.