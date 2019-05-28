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РИА Новости

В аэропорту Хабаровска задержали рейс после звонка о минировании

Вчера, 10:12
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ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Рейс Хабаровск - Москва задержали во вторник в Хабаровском аэропорту из-за эвакуации пассажиров после ложного звонка о минировании, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что здание терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали во вторник после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, из-за этого рейс Москва - Хабаровск перенаправили в международный терминал. Аэропорт был проверен, информация об опасности оказалась ложной.
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Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
"Из-за эвакуации был задержан рейс №6298 авиакомпании "Россия" Хабаровск - Москва. Других задержанных или отмененных рейсов из-за инцидента не было", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло, задержка рейса составила 1 час 12 минут.
Представитель аэропорта уточнил, что на время проверки из здания аэровокзала было эвакуировано около 430 человек.
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Отмечается, что во вторник также поступали звонки о "минировании" аэропорта, торговых центров и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре. Сообщения оказались ложными.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.
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