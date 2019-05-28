Круглый стол об обеспечении жильем детей-сирот

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29 мая в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.