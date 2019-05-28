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РИА Новости

Круглый стол об обеспечении жильем детей-сирот

Вчера, 10:01
12
29 мая в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Участники:
- аудитор Счетной палаты РФ Светлана ОРЛОВА;
- начальник Департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей АВЕТИСОВ;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена ПОПОВА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА;
- директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей БАРИНОВ;
- директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Евгений СИЛЬЯНОВ;
- первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Московской области Ольга ЗАБРАЛОВА;
- заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации Вадим ВАСИЛЬЕВ;
- директор ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих и молодых инвалидов" Галина ЕПИФАНОВА.

Модератор – ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.

Круглый стол организован по инициативе Счетной палаты по итогам проверки, которая показала, что в 2017 г. право на жилье не реализовали более 80% сирот, а длительность ожидания в очереди в отдельных регионах достигает 10 и более лет.
В ходе мероприятия будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются дети-сироты при получении жилья. Среди них – нарушение сроков предоставления и низкое качество, несоблюдение прав сирот на переданное им имущество, а также вопросы социализации, обучения и трудоустройства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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