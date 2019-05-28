Юбилейный XV Международный конгресс Wintercongress – 2019

Участники:

— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья ТОРОСОВ;

— председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ;

— председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;

— руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Орловской, Ульяновской, Свердловской, Омской областей, Краснодарского и Камчатского краев, Карачаево-Черкесской Республики;

— представители Олимпийского комитета России, спортивных федераций и ассоциаций, ДЮСШ, ШОР, УОР, СДЮШОР и ведущих спортивных вузов России;

— представители инвестиционных фондов, владельцы горнолыжных комплексов, ледовых арен и катков, лыжных трасс.