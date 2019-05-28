"Справедливая Россия" подготовила проект о приеме стеклотары в магазинах

"Мы предложили, чтобы главной темой беседы с главой правительства стала экология, прежде всего, мусорная проблема, – и потому что эта проблема волнует россиян, и потому что здесь нам легче найти взаимопонимание с правительством. Очевидно, что это было правильное решение, и оно уже приносит конкретные результаты. Первый шаг сделан, и если соответствующее правительственное решение будет принято, мы возьмем его исполнение на депутатский и партийный контроль. Правда, есть опасение, что ведомства признают такую меру "нецелесообразной". Тогда мы снова и снова будем поднимать этот вопрос, в том числе на законодательном уровне", – приводятся в сообщении слова лидера СР Сергея Миронова.