"Справедливая Россия" подготовила проект о приеме стеклотары в магазинах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" разработала законопроект об обязательном приеме стеклотары в магазинах, а сам вопрос исполнения соответствующего поручения председателя правительства возьмёт на контроль, сообщила пресс-служба партии.
Ранее "Известия" сообщили, что премьер-министр поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема сдачи бутылок в магазин.
"Фракция "Справедливая Россия" уже подготовила законопроект об обязанности ритейлеров принимать использованные бутылки", - говорится в сообщении.
В партии также напомнили, что инициатива была представлена эсерами на встрече с Медведевым в преддверии ежегодного отчета председателя правительства в Государственной думе.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
"Мы предложили, чтобы главной темой беседы с главой правительства стала экология, прежде всего, мусорная проблема, – и потому что эта проблема волнует россиян, и потому что здесь нам легче найти взаимопонимание с правительством. Очевидно, что это было правильное решение, и оно уже приносит конкретные результаты. Первый шаг сделан, и если соответствующее правительственное решение будет принято, мы возьмем его исполнение на депутатский и партийный контроль. Правда, есть опасение, что ведомства признают такую меру "нецелесообразной". Тогда мы снова и снова будем поднимать этот вопрос, в том числе на законодательном уровне", – приводятся в сообщении слова лидера СР Сергея Миронова.
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