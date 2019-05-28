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РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина

Вчера, 09:42
24
3 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе".
Участники в Москве:
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем Института США и Канады РАН Сергей ТРУШ;
- эксперт Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ.

К разговору приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН.

В Пекине:
- заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук ЛИ Юнхуэй;
- старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений ЦУЙ Лижу.

В начале июня в Россию с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Запланировано его участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Визит лидера КНР пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он будет способствовать развитию российско-китайского стратегического взаимодействия. О текущем состоянии российско-китайских отношений, о роли России и Китая в регионе и в мире, а также о совместных усилиях по противодействию политике санкций и торговых войн, которую в последнее время активно проводят США, пойдет речь в рамках видеомоста.

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