Видеомост Москва – Пекин в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина

- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ;- ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем Института США и Канады РАН Сергей ТРУШ;- эксперт Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ.- эксперты Института Дальнего Востока РАН.- заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук ЛИ Юнхуэй;- старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений ЦУЙ Лижу.В начале июня в Россию с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Запланировано его участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Визит лидера КНР пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он будет способствовать развитию российско-китайского стратегического взаимодействия. О текущем состоянии российско-китайских отношений, о роли России и Китая в регионе и в мире, а также о совместных усилиях по противодействию политике санкций и торговых войн, которую в последнее время активно проводят США, пойдет речь в рамках видеомоста.по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".