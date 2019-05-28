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РИА Новости

Швейцарское агентство направило в Донбасс 21 грузовик с гумпомощью

Вчера, 09:19
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило в Донбасс 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлено химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассШвейцарияУкраинаВ мире
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