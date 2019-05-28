Швейцарское агентство направило в Донбасс 21 грузовик с гумпомощью

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило в Донбасс 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлено химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.