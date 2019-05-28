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РИА Новости

На Дальнем Востоке число пожаров сократилось за сутки в полтора раза

Вчера, 09:16
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в Амурской области
Сотрудники МЧС РФ в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сотрудники МЧС РФ в Амурской области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Тридцать шесть пожаров зарегистрировано во вторник на территории Дальнего Востока, из них 24 очага расположены в Якутии, это в полтора раза меньше, чем в понедельник, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
Отмечается, что в предыдущие сутки в округе горели 55 пожаров, из них 33 в Якутии. За сутки потушили 19 пожаров. К борьбе с огнем привлекались более 700 человек, почти 160 единиц наземной техники, 20 воздушных судов. За сутки пожары прошли около пяти тысяч гектаров.
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"К утру вторника действует 36 лесных пожаров: 24 в республике Саха (Якутия), шесть в Забайкальском крае, из них три локализованных, четыре в республике Бурятия из них один локализованный, по одному в Приморском крае и Амурской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на всей территории Забайкальского края. Особые противопожарные режимы в лесах действуют на всей территории Еврейской автономной области, в ряде районов Забайкалья, Бурятии, Хабаровского края, Амурской области, Сахалинской и Магаданской областей, Приморья и Камчатки.
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