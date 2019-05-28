У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.

По данным агентства Киодо со ссылкой на заявление министра обороны страны Такэси Ивая, поднятые из воды части истребителя сильно повреждены.

"Мы намерены продолжить тщательные поиски на дне. Там еще находятся разбросанные фрагменты самолета", - цитирует агентство слова японского министра.

Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести.

В начале мая со дна моря был поднят бортовой самописец с истребителя, однако он был сильно поврежден, а записывающего устройства в нем не оказалось