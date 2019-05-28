Во Владивостоке оцепили аэропорт после звонка о минировании

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о работе в режиме усиленных мер безопасности. Изменения в работе воздушной гавани связаны с поступлением анонимного звонка о минировании аэропорта. В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничено", - говорится в сообщении.