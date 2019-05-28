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РИА Новости

Во Владивостоке оцепили аэропорт после звонка о минировании

Вчера, 08:26
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилили в аэропорту Владивостока после анонимного звонка о минировании, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Международный аэропорт Владивосток сообщает о работе в режиме усиленных мер безопасности. Изменения в работе воздушной гавани связаны с поступлением анонимного звонка о минировании аэропорта. В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничено", - говорится в сообщении.
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Также временно ограничен доступ в аэропорт для встречающих и провожающих, пассажиров пускают по билетам. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
"Пассажиры и обслуживающий персонал не эвакуированы из аэровокзального комплекса", - отметили в пресс-службе.
Все рейсы выполняются по расписанию, кроме рейсов №6282 Владивосток - Москва авиакомпании "Россия" и рейса №972 Владивосток - Пусан авиакомпании EastаrJet из-за позднего прибытия самолетов.
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