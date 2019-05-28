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РИА Новости

Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки

Вчера, 07:57
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово" на Камчатке. Архивное фото
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово на Камчатке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Автобус и трап в международном аэропорту "Елизово" на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая — РИА Новости. Взрывных устройств в главном аэропорту Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), а также в зданиях автостанций и торговых центрах региона, о "минировании" которых во вторник сообщили неизвестные, не обнаружено, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
Как ранее информировало ведомство, днём во вторник дежурным главного аэропорта Камчатки и полиции края поступили звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в здании аэропорта, одной из автостанций региона, а также в торговом центре в городе Вилючинск. На данных объектах срочно эвакуировали людей. Были задержаны вылеты двух рейсов в Москву. Здания обследовали специалисты ФСБ, МЧС, полиции, кинологи с собаками.
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"Специалисты завершили обследование объектов, включая главный аэропорт Камчатки, автостанции и торговые центры региона. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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