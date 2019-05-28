Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая — РИА Новости. Взрывных устройств в главном аэропорту Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), а также в зданиях автостанций и торговых центрах региона, о "минировании" которых во вторник сообщили неизвестные, не обнаружено, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.

Как ранее информировало ведомство, днём во вторник дежурным главного аэропорта Камчатки и полиции края поступили звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в здании аэропорта, одной из автостанций региона, а также в торговом центре в городе Вилючинск. На данных объектах срочно эвакуировали людей. Были задержаны вылеты двух рейсов в Москву. Здания обследовали специалисты ФСБ, МЧС, полиции, кинологи с собаками.