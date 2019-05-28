Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Информация о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Хабаровска не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель УТМВД РФ по ДФО во вторник.

Ранее сообщалось, что здание терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали во вторник после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, из-за этого рейс Москва - Хабаровск перенаправили в международный терминал. Также поступали звонки об опасности для торговых центров и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре.

"Здание аэропорта в Хабаровске проверено. Информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме", - сказал представитель управления транспортной полиции.

Он отметил, что во вторник поступала информация об опасности для аэропорта в Комсомольске-на-Амуре, она также не подтвердилась.

Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, сотрудников которой также эвакуировали, взрывоопасных предметов в здании не нашли. "Проверка закончилась. Ничего не нашли. Все сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сказал собеседник агентства.