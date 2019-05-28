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РИА Новости

Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась

Вчера, 07:55
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкАэропорт Хабаровска. Архивное фото
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Информация о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Хабаровска не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель УТМВД РФ по ДФО во вторник.
Ранее сообщалось, что здание терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали во вторник после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, из-за этого рейс Москва - Хабаровск перенаправили в международный терминал. Также поступали звонки об опасности для торговых центров и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре.
"Здание аэропорта в Хабаровске проверено. Информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме", - сказал представитель управления транспортной полиции.
Он отметил, что во вторник поступала информация об опасности для аэропорта в Комсомольске-на-Амуре, она также не подтвердилась.
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Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, сотрудников которой также эвакуировали, взрывоопасных предметов в здании не нашли. "Проверка закончилась. Ничего не нашли. Все сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.
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