Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин

"Основная часть рынка – наземное оборудование и сервисы, использующие результаты космической деятельности и доводящие их до потребителя. В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о госкорпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки", - сказал он.