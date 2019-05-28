Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Конкуренты на международном рынке "снимают сливки" на космических сервисах, пока Россия вкладывается в космическую инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Основная часть рынка – наземное оборудование и сервисы, использующие результаты космической деятельности и доводящие их до потребителя. В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о госкорпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки", - сказал он.
8 марта, 00:11Маск назвал российское ракетостроение первоклассным
В этой связи "Роскосмос", по его словам, приступил к активному созданию интегрированных сервисов на базе российской космической техники. Среди них - растущий рынок услуг, связанных с геопозиционированием, от мониторинга безопасности в нефтегазовом комплексе до ведения земельных кадастров.