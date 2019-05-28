В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Семилетний ребенок в Хабаровске провалился в коллектор с горячей водой, который не был закрыт крышкой, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Хабаровскому краю во вторник.
"Вечером 27 мая семилетний ребенок провалился в коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска. С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительной информации следствия, в момент происшествия на колодце отсутствовала крышка.
Подземный коллектор принадлежит управляющей компании.
"Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следственными органами будут тщательно установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщает следственное управление.