В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в погроме на кладбище в городе Тында Амурской области, сообщает УМВД по региону.

Как сообщалось ранее, в месте захоронения были повреждены 54 надгробия, в том числе и могила экс-мэра Тынды Марка Шульца, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

"В результате проведенной работы полицейские установили, что к преступлению может быть причастен житель города Тынды, 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый. Злоумышленника доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. С подозреваемым проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте преступления", - сообщает УМВД.