В Восточной Гуте восстановили школу

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 28 мая – РИА Новости. Начальная школа восстановлена в пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска Восточной Гуте, занятия идут по расписанию, сообщила журналистам директор школы Хана Бени.

"Когда здесь были террористы, в школе неизвестно что творилось. О занятиях и речи не могло идти – люди попросту боялись приводить своих детей. Когда их прогнали, мы возобновили здесь занятия, хотя здание было полуразрушено. Занимались даже летом, чтобы хоть как-то наверстать упущенное, а в этом году открыли школу уже нормально, и занятия идут по расписанию", - сказала она.

Еще полгода назад здание начальной школы Сакба-Бенин было разрушено. На сегодняшний день это одно из немногочисленных учебных заведений для детей, поэтому занятия проходят в две смены. В некоторых классах сейчас обучается по 45 человек. Ожидается, что к осени в Восточной Гуте откроются новые школы, тогда нагрузка на учителей значительно уменьшится.