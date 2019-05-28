Мадуро заявил, что судам с едой и бензином не дают прибыть в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Судам с бензином и продуктами питания не дали прибыть в Венесуэлу, власти ищут пути решения этой проблемы, сообщил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Судам с бензином и продуктами питания не дали прибыть в Венесуэлу, власти ищут пути решения этой проблемы, сообщил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter

"На прошлой неделе в отношении десяти судов (с бензином) был совершен саботаж, чтобы они не добрались до венесуэльского побережья, в любом случае эта проблема в процессе решения и мы нормализуем и стабилизируем ситуацию", - сказал президент.

Он далее сообщил о таких же проблемах с судами с продуктами питания для венесуэльской программы обеспечения населения.

При этом Мадуро не пояснил, о каких конкретно судах идет речь, из каких портов они следовали и кто помешал им достичь Венесуэлы.