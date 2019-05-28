"Не распознал убийство". Как эксперт из Ростовской области попал под статью

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Виктория Дубовская. Недостаток информации, ошибка или элементарная невнимательность — судмедэксперта Николая Тяпкина из Ростовской области обвиняют в преступной халатности. В 2017-м он решил, что местная жительница, чье тело нашли в лесу, скончалась по естественным причинам: от сердечной недостаточности. Однако позже выяснилось, что ее задушили знакомые — Наталья и Александр Палаткины. По мнению следствия, ошибка эксперта помешала поймать преступников сразу, что привело к новой трагедии: спустя два месяца Палаткины убили еще одного человека.

Супруги-убийцы

Дело Натальи и Александра Палаткиных получило в регионе широкий резонанс. По версии следствия, всего они задушили троих человек, причем жертвами становились, как правило, близкие знакомые.

Поймать преступников удалось после гибели бывшей одноклассницы Палаткиной Веры Кравец. Наталья узнала, что у старой знакомой появились проблемы в семье, и предложила решение — обратиться к целительнице. По воспоминаниям друзей жертвы, условия "исцеления" сразу показались Кравец странными: с собой необходимо было привезти 180 тысяч рублей. Причем не для оплаты услуг знахарки, а для того, чтобы "только посидеть на деньгах во время обряда". Однако будущая жертва в легенду поверила.

© Фото : Donday Осужденная Наталья Палаткина © Фото : Donday Осужденная Наталья Палаткина

Палаткина объяснила, что целительница живет в маленькой деревне, примерно в 15 километрах от Ростова-на-Дону. Ехать решили поздно вечером, чтобы переночевать в гостинице, а с утра занять очередь на сеанс. Отвезти женщин вызвался муж Натальи. В итоге злоумышленники привезли Кравец в безлюдное место и задушили ремнем. Деньги, собранные для встречи с "целительницей", забрали, а тело выбросили в камыши.

Преступники не знали, что Кравец рассказала семье, куда едет, и всю дорогу переписывалась с мужем и подругой. Когда она перестала выходить на связь, родные забеспокоились. Палаткины попытались сбить их с толку и отправили с телефона жертвы несколько сообщений — якобы от самой Кравец, передумавшей ехать к целительнице и уехавшей с какими-то подругами в другое село. Тут убийц подвела безграмотность: в простых фразах они сделали так много ошибок, что близкие сразу поняли — писала не Вера.

Родственники обратились в полицию, и уже спустя несколько дней тело жертвы было обнаружено. На Палаткиных следователи вышли быстро. Сначала супруги отрицали причастность к преступлению, но в конце концов рассказали все. Выяснилось, что на их совести еще два убийства, о чем силовики даже не подозревали.

Убийцы получили длительные сроки: в декабре 2018-го суд приговорил Наталью Палаткину к 18 годам лишения свободы, а ее мужа — к 17 годам и шести месяцам.

Ошибка эксперта

© Фото : Donday Одна из жертв Вера Кравец © Фото : Donday Одна из жертв Вера Кравец

После тщательного расследования силовики поняли, что Палаткиным просто фантастически везло: в смерти двух их жертв специалисты не нашли ничего криминального. Результаты экспертиз было решено перепроверить.

В первом случае у следствия вопросов к экспертам не возникло. Жертвой стал знакомый Натальи, одолживший ей крупную сумму денег. Палаткина вернула только половину. Не желая отдавать вторую, она при первом удобном случае лично задушила кредитора подушкой и вывезла тело в лес. Его нашли спустя полторы недели, при этом шансов определить точную причину смерти было немного — труп сильно разложился. Кроме того, в крови жертвы обнаружили алкоголь и следы наркотиков, поэтому дело заводить не стали.

А вот к специалисту Аксайского бюро судебно-медицинской экспертизы Николаю Тяпкину, который в апреле 2017-го осматривал труп второй жертвы, вопросы появились сразу.

Дело в том, что тело задушенной Любови Власюк нашли в лесу довольно быстро — через пару дней после пропажи. Согласно протоколу осмотра места происшествия, видимых повреждений на шее жертвы преступники не оставили. Эксперт пришел к выводу о естественной смерти из-за ишемической болезни сердца.

После признания Палаткиных тело эксгумировали и провели вторую экспертизу, установившую истинную причину смерти: механическую асфиксию (удушение).

Не было оснований

По итогам расследования судмедэксперту предъявили обвинение в халатности. Следствие считает, что если бы Тяпкин провел дополнительное исследование, то установил бы точную причину смерти жертвы, и преступников нашли бы раньше.

Сам специалист вину отрицает. "Никаких телесных повреждений у жертвы не было, именно поэтому Тяпкин не проводил дополнительных манипуляций, — рассказывает РИА Новости адвокат обвиняемого Фатима Кокалия. — Данных о совершении убийства не было. Им были получены результаты анализов, которые он интерпретировал как смерть от сердечной недостаточности".

Независимые эксперты в беседе с РИА Новости также отметили, что в некоторых случаях мягкое удушение действительно может не оставить отчетливых следов на теле жертвы. В этом случае для подтверждения смерти от механической асфиксии необходимо исследовать частички кожи с шеи. Однако судмедэксперт может просто не заподозрить такого поворота событий.