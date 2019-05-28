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29 мая: память преподобного Феодоря Освященного

10:00
14
Религиозные праздники 29 мая
Преподобный Феодор Освященный
Уроженец Верхнего Египта, Феодор в 14 лет сбежал от своих богатых и знатных родителей-христиан в Латопольский монастырь, а оттуда – в Тавенисси к Пахомию Великому.
В то время, в начале IV века, в жизни христианской церкви начиналась новая эпоха: она вышла из своего вынужденного затвора, и все общество — церковное и прицерковное, от верхов до низов – охватило духовное возбуждение, а к религиозным исканиям стали примешиваться чужеродные страсти: расчеты правителей и политиков, личные вожделения, племенные раздоры. Победное торжество церкви обернулось для нее новыми искушениями и скорбями.
За церковной оградой продолжалась прежняя, языческая жизнь. Еще были открыты языческие храмы, еще учили языческие учителя, — и полемизировали с христианством. Вся культура оставалась еще языческой, и это чувствовалось во всем, начиная с домашнего быта. Неудивительно, что именно в это время возникло и расцвело монашество, бегство в пустыню — в миру, действительно, трудно было жить по христиански.
А ведь церковь первых веков христианской эры исходила из мысли, что она — общество святых и что христианин должен жить без греха. Но оказалось, что законы эти чересчур строгие, почти невыполнимые. Публичность исповеди и покаяния, рассчитанная на геройство христиан эпохи гонений, стала камнем преткновения, когда церковь восторжествовала в империи и наполнилась верующими по обязанности.
Новая эпоха потребовала нового способа "стяжания небесных венцов". Чтобы отречься от мира, теперь надо было уйти от него, чтобы достигнуть безстрастия — пройти долгий путь "внутреннего делания". Мученический подвиг сменился добровольным мученичеством: самоотречением и аскезой, жизнью в пустыне среди труда и лишений.
Кроме того, монашество исходило из совершенно противоположного принципа: "вся церковь есть церковь кающихся, церковь погибающих", а покаянное настроение — нормальное состояние каждого верующего. Монашеская исповедь охватывала все грехи всех верующих, не различая явных грехов от тайных, тяжких от легких, смертных от простительных — всякий верующий должен каяться, потому что каждому грозит погибель.
Первая киновия (монастырь) была устроена преподобным Пахомием Великим, который, сам начав свой подвиг с отшельничества, видел, что уединенный образ жизни непосилен и неполезен для новоначальных — к творческой свободе отшельничества надо готовиться постепенно, и организовал сначала в Тавенисси, а потом еще в 8 местах общежития на началах строгого послушания.
Федор Освященный стал его учеником и преемником. Но в отличие от Пахомия, который старался побуждать братию к покаянию представлением грозной участи грешников, Феодор пробуждал в душах упование, а не страх. Предание сохранило свидетельство того, как происходило при нем откровение помыслов:
"Братия были собраны в числе шести сот… Удивительный порядок господствовал в столь многочисленном собрании монахов. Братия один за другим вставали и подходили к Феодору, прося его пред всеми сказать, какие у них недостатки. Феодор говорил какое-либо место из Священного Писания, приличное состоянию каждого, и сии монахи возвращались на свои места со слезами и с сокрушением сердца. Не по одному только опытному познанию нравов своих иноков Феодор был в состоянии каждому из них в особенности давать столь справедливые применения из Писания, но более по сверхъестественному ведению, которое Бог сообщал ему о их душе. Опыты этой духовной прозорливости открывались в предсказаниях о будущей судьбе церкви: один монах подошел к нему, как делали это другие, как вдруг увидели, что Феодор замолчал, стал смотреть на небо, а потом встал со своего места. Все братия поднялись также и образовали около него круг, понимая, что он должен дать им важные наставления".
И действительно, преподобный Феодор рассказал им о грядущем изгнании святителя Афанасия Великого, господстве ариан, воцарении Юлиана Отступника, его смерти и воцарении Иоанна, который даст церкви мир. Этим предсказанием окончилось "откровение помыслов", описанное его свидетелем — преподобным Аммуном.
Когда в 368 году преподобный Феодор скончался, святой Афанасий Александрийский написал о нем: "Никто, воспоминая о нем, да не проливает слез, но да соревнует каждый жизни его".
Единственный в России храм во имя преподобного Феодора Освященного, построенный в 1873 году в Киеве, был разрушен в 30-е годы XX века.
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