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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На "Казань Арене" прошло одно из самых массовых в РФ разговений в Рамадан

27 мая, 12:22
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтадион "Казань Арена" с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017
Стадион Казань Арена с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 15 тысzx верующих приняли участие в ифтаре (разговении) и вечерней молитве на футбольном поле под открытым небом, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"Участие в одном из самых массовых вечеров разговения в России приняли руководители различного уровня, представители общественных и религиозных организаций, генконсулы Казахстана, Ирана, Турции. Особое внимание организаторы уделили незащищенным слоям населения - многодетным и малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями", - сообщили в ДУМ РТ.
Президент республики Рустам Минниханов подчеркнул, что молитвы верующих обращены к Всевышнему с просьбой сохранения и приумножения межнационального и межконфессинального мира и согласия в России.
"Сегодня вместе с нами наши друзья – представители различных конфессий", – отметил он.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подчеркнул мощный социальный характер ифтара, который "способствует объединению и укреплению братских уз между мусульманами и добрососедских отношений между татарстанцами разных национальностей и вероисповедний".
Также глава ДУМ РТ отметил работу почти полутора тысяч волонтеров.
"Ими проделан большой труд – от проведения субботников на стадионе до встречи и проводов гостей, а самому старшему нашему волонтеру 79 лет, что доказывает истину: в благих делах нет возрастного предела", - сказал муфтий Татарстана.
По словам Самигуллина, для обеспечения гостей с ограниченными физическими возможностями и пожилого возраста организаторами была продумана эффективная система навигации с участием 110 стюардов.
Обеспечением безопасности на республиканском ифтаре были заняты десятки сотрудников охранных предприятий и МВД Татарстана.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРустам МиннихановРоссияОбщество
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