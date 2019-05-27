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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор ЯНАО предложил заменить землю для многодетных семей на выплаты

Вчера, 21:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Артюхов . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил заменить предоставление земельных участков для многодетных семей на денежные выплаты, поскольку многие получают землю и сразу ее продают.
"Пример с участками для многодетных семей. Я с несколькими представителями, главами семейств и их супругами переписывался: "Зачем вам нужен земельный участок? Вы точно хотите построить дом?" А те, как правило, (отвечают): "Нет, не хотим. У нас другие задачи. Нам надо детей поднять на ноги". "Тогда что вы за эту землю бьетесь?" "Чтобы дальше перепродать". Если так, то давайте мы сразу вам деньги дадим, раз конечная цель – это финансы", - сказал глава региона на пресс-конференции в понедельник.
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Он добавил, что возделывать земельный участок на Ямале – это задача непростая, ведь климат здесь, не как в Краснодарском крае. Губернатор пояснил, что программа с земельными участками в свое время была придумана для всей страны, а Россия – огромная, и условия везде разные. В южных регионах получение земельного участка для многодетной семьи – хорошее решение, а на Ямале все, в основном стремятся эту землю продать, отметил он.
"В наших условиях это (садоводство) – очень затратно. Для нас это безумно затратно с точки зрения инфраструктуры. Закон на самом деле позволяет дать участок, что называется, в поле. Мы формально выполним свою задачу. Но, я считаю, это абсолютно не решение. Так нельзя делать, чтобы просто отчитаться, что вот была 1 тысяча заявлений – тысячу участков раздали. Это реально тундра. Только ягель можно там собирать", - признался Артюхов.
По его словам, создавать инфраструктуру для таких участков очень дорого и бессмысленно.
"Если мы начинаем делать по-настоящему – с дорогами, со светом, с газом, с водоотведением – это получаются колоссальные деньги. Самое главное, ты не понимаешь – зачем? Ведь завтра здесь никто строиться не будет. Это требует серьезного обсуждения", - отметил глава региона.
Он добавил, что выплаты помогут семьям улучшить свои жилищные условия. "Это конечная цель, а не земля как самоцель", - подчеркнул Артюхов.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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