В Североморске локализовали пожар на списанном эсминце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Пожар на списанном эсминце в Североморске локализовали, сообщили РИА Новости в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.
Ранее сообщалось, что мазут в трюмах списанного эсминца, отправленного на разделку, загорелся в понедельник в Североморске. На 18.00 мск площадь горения составляла около 20 квадратных метров. Утилизацией корабля занималась одна из коммерческих структур.
"В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация", - сообщила собеседница агентства.
Ранее пресс-служба Северного флота сообщала, что возгорание произошло не на объекте Минобороны России, а на территории бывшего бетонного завода, где одна из коммерческих организаций занимается утилизацией списанного военного имущества – разделкой корпусов бывших военных кораблей и подводных лодок.