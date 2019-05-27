В Североморске локализовали пожар на списанном эсминце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Пожар на списанном эсминце в Североморске локализовали, сообщили РИА Новости в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

Ранее сообщалось, что мазут в трюмах списанного эсминца, отправленного на разделку, загорелся в понедельник в Североморске. На 18.00 мск площадь горения составляла около 20 квадратных метров. Утилизацией корабля занималась одна из коммерческих структур.

"В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация", - сообщила собеседница агентства.