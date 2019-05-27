В Североморске в трюмах списанного эсминца загорелся мазут

МУРМАНСК, 27 мая — РИА Новости. Мазут в трюмах списанного эсминца, отправленного на разделку, загорелся в в Североморске, сообщили РИА Новости в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.
"Горит остов эсминца "Гремящий", который находится на разделке. В трюмах находится мазут. На 18.00 мск площадь горения составляла около 20 квадратных метров", - сообщила собеседница агентства.
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В настоящее время пожарными силами возгорание локализуется. Как сообщил источник РИА Новости, утилизацией эсминца занималась одна из коммерческих структур.