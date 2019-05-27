В Североморске в трюмах списанного эсминца загорелся мазут

МУРМАНСК, 27 мая — РИА Новости. Мазут в трюмах списанного эсминца, отправленного на разделку, загорелся в в Североморске, сообщили РИА Новости в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

"Горит остов эсминца "Гремящий", который находится на разделке. В трюмах находится мазут. На 18.00 мск площадь горения составляла около 20 квадратных метров", - сообщила собеседница агентства.