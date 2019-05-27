Жительницу Пензы подозревают в истязании 12-летней дочери

ПЕНЗА, 27 мая - РИА Новости. Следователи подозревают жительницу Пензы в том, что она систематически избивала руками и электропроводом 12-летнюю дочь "в воспитательных целях", сообщило в понедельник областное СУСК.

Следствие установило, что 36-летняя подозреваемая с июня 2018 года по май этого года истязала свою дочь 2006 года рождения.

"Женщина систематически наносила удары дочери руками по телу, в мае 2019 года – электрическим удлинителем, причиняя каждый раз подростку физическую боль и моральные страдания. Применение насилия подозреваемая объяснила воспитательными целями, поскольку дочь ведет себя ненадлежащим образом, на ее замечания не реагирует", - говорится в сообщении.

Уголовное дело завели на основании материалов прокурорской проверки по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего". Фигурантке дела грозит до семи лет лишения свободы.