В Курганской области на трассе опрокинулся бензовоз

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе в Курганской области в понедельник, произошел разлив нефтепродуктов, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".

"В понедельник на Р-254 "Иртыш", 278 километр, перевернулся бензовоз, произошел разлив нефтепродуктов на дорожное полотно. Позади идущая машина загорелась. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что движение перекрыто в обе стороны дороги, на месте ДТП находятся пожарные, МЧС Курганской области. ГИБДД Курганской области организован объезд через Курган, пожар локализован в 19.15 (17.15 мск), поясняется в сообщении.