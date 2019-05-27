В Курганской области на трассе опрокинулся бензовоз

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе в Курганской области в понедельник, произошел разлив нефтепродуктов, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
"В понедельник на Р-254 "Иртыш", 278 километр, перевернулся бензовоз, произошел разлив нефтепродуктов на дорожное полотно. Позади идущая машина загорелась. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба уточняет, что движение перекрыто в обе стороны дороги, на месте ДТП находятся пожарные, МЧС Курганской области. ГИБДД Курганской области организован объезд через Курган, пожар локализован в 19.15 (17.15 мск), поясняется в сообщении.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей поступила - бензовоза КаМАЗ и Nissan Qashqai в 18.22 (16.22). В результате происшествия бензовоз опрокинулся и загорелся, уточняет пресс-центр. Движение транспорта остановлено в обоих направлениях, сообщает МЧС. Погибших, пострадавших нет, в ликвидации последствий аварии от МЧС России задействовано 38 человек, 13 единиц техники, уточняется в сообщении.