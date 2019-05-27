Эксперт предрек Австрии затяжной политический кризис

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Австрия вступит в период затяжного политического кризиса после отставки правительства, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов.

"У них острый политический кризис, идет ожесточенная борьба. Младший партнер по коалиции, который существовал до конца прошлой недели, себя опозорил, попал в грамотно расставленную ловушку, в результате правительство распалось, и теперь уже члены этой партии мстят своему старшему партнеру за то, что он их "не отстоял", - сказал Лукьянов.

Он отметил, что это первый случай в современной истории Австрии со времен Второй республики (1945 год - ред.), когда правительство полностью уходит в отставку.

"Это частный случай того политического хаоса, который сейчас постепенно усиливается в Европе, но Австрия оказалась самым слабым звеном. После технического кабинета будут выборы, а после них все будет очень сложно, результаты будут такие, что на первом месте опять окажется партия Курца, а все остальное будет раздроблено", - считает Лукьянов

По его мнению, "с кем вступать в коалицию, будет непонятно, потому что Австрийская партия свободы (АПС) теперь в коалицию вступать… не будет, а больше особо не с кем ее формировать".

"Мне кажется, что Австрия вступает в период долгого затяжного политического кризиса", - резюмировал политолог.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.