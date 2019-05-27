Эксперт предрек Австрии затяжной политический кризис

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Австрия вступит в период затяжного политического кризиса после отставки правительства, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов.
"У них острый политический кризис, идет ожесточенная борьба. Младший партнер по коалиции, который существовал до конца прошлой недели, себя опозорил, попал в грамотно расставленную ловушку, в результате правительство распалось, и теперь уже члены этой партии мстят своему старшему партнеру за то, что он их "не отстоял", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что это первый случай в современной истории Австрии со времен Второй республики (1945 год - ред.), когда правительство полностью уходит в отставку.
"Это частный случай того политического хаоса, который сейчас постепенно усиливается в Европе, но Австрия оказалась самым слабым звеном. После технического кабинета будут выборы, а после них все будет очень сложно, результаты будут такие, что на первом месте опять окажется партия Курца, а все остальное будет раздроблено", - считает Лукьянов
По его мнению, "с кем вступать в коалицию, будет непонятно, потому что Австрийская партия свободы (АПС) теперь в коалицию вступать… не будет, а больше особо не с кем ее формировать".
"Мне кажется, что Австрия вступает в период долгого затяжного политического кризиса", - резюмировал политолог.
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Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.