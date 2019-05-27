Суд в Астрахани рассмотрит дело владельцев детсада, где связывали детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении супругов-владельцев частного детского сада в Астрахани, в котором связывали малолетних детей, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.

По версии следствия, местная жительница и ее супруг организовали частный детский сад, где "в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения".

Следователи провели ряд судебных экспертиз, допросили более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими. Расследование уголовного дела было затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие в силу возраста могли дать показания о совершенных в отношении них деяниях.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".