СМИ сообщили о подавлении бунта в одесской колонии

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Бунт в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе подавлен, помещения разблокированы, передает в понедельник местное издание "Думская".
Ранее в пенитенциарной службе заявили, что бунт в колонии начался во время планового обыска.
"Помещения колонии разблокированы, бунт подавлен", - говорится в сообщении.
В понедельник в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело.