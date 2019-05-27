Во Львове у здания горсовета проходит митинг с требованием отставки мэра

"Во Львове у городского совета разбили палатки и установили плакаты. Митингующие требуют отставки мэра Львова Андрея Садового. Участники митинга уверяют, что акция бессрочная, они планируют установить полевую кухню и остаться на ночь", - говорится в сообщении.