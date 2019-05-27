Во Львове у здания горсовета проходит митинг с требованием отставки мэра

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Митингующие во Львове установили палатки у здания городского совета, они требуют отставки мэра Андрея Садового, сообщается в понедельник на сайте телеканала "112 Украина".
Ранее Садовой заявил, что депутаты горсовета инициировали его отставку. Он считает, что депутаты хотят за год до местных выборов лишить город легитимного мэра.
"Во Львове у городского совета разбили палатки и установили плакаты. Митингующие требуют отставки мэра Львова Андрея Садового. Участники митинга уверяют, что акция бессрочная, они планируют установить полевую кухню и остаться на ночь", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, митингуют несколько десятков человек, которые предоставляют различные общественные организации. Также сообщается, что местные депутаты зарегистрировали пять постановлений о досрочном прекращении полномочий мэра.