В Приангарье женщина, сбросившая щенка с балкона, получила два года условно

ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Жительницу Иркутской области, сбросившую щенка с балкона четвертого этажа на глазах у детей, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Ранее сообщалось, что 56-летняя жительница города Усолье-Сибирское вечером 30 марта распивала в своей квартире спиртное и, раздраженная лаем щенка в квартире, выбросила его с балкона через металлическое ограждение. Свидетелями стали соседи и дети, гуляющие во дворе. Спасти щенка не удалось.

"Суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.