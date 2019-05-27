В ЕР прокомментировали инцидент с депутатом, выложившим откровенные фото

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Надо взвешивать каждое действие в соцсетях, сказал ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко, комментируя инцидент с депутатом-единороссом, выложившим свои откровенные фото в Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 50-летний депутат Курганской областной думы от "Единой России" Олег Колташов снялся в откровенной фотосессии и опубликовал провокационные снимки в Instagram.
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"Я хотел бы обратить внимание на то, что социальные сети являются общественным, публичным пространством. И каждое действие в нем нужно тщательно взвешивать", - отметил Ревенко.
На вопрос, будет ли данный инцидент рассмотрен партийной комиссией по этике, Ревенко ответил, что это "не по их "кафедре".
"Очевидно, что оценку данному творчеству должны дать жена или близкие Олега Колташова. Мне сложно оценивать данные фотографии с эстетической точки зрения", - добавил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике.