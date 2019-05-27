В ЕР прокомментировали инцидент с депутатом, выложившим откровенные фото

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Надо взвешивать каждое действие в соцсетях, сказал ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко, комментируя инцидент с депутатом-единороссом, выложившим свои откровенные фото в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 50-летний депутат Курганской областной думы от "Единой России" Олег Колташов снялся в откровенной фотосессии и опубликовал провокационные снимки в Instagram.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что социальные сети являются общественным, публичным пространством. И каждое действие в нем нужно тщательно взвешивать", - отметил Ревенко.

На вопрос, будет ли данный инцидент рассмотрен партийной комиссией по этике, Ревенко ответил, что это "не по их "кафедре".