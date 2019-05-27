Реку в Талдомском г. о. начнут расчищать в 2020 году

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Участок реки Куновки в Талдомском городском округе, в черте поселка Запрудня, расчистят в 2020 году. Федеральное агентство по рыболовству уже согласовало выделение субсидии на расчистку этого участка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минэкологии Подмосковья.
Расчистку проведут по просьбе местных жителей и властей городского округа. Инициативная группа обратилась в министерство с просьбой очистить реку, поскольку считает, что водный объект деградирует.
Проведенное обследование реки Куновки специалистами минэкологии региона действительно показало, что водоток Куновки затруднен, русло реки и прибрежная зона зарастают, около половины общей ее площади занимает мелководье, река подвержена эрозии.