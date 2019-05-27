В Подмосковье от борщевика обработали около 12 тысяч гектаров земли

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 12 тысяч гектаров земли в Московской области очистили от борщевика, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день от борщевика в регионе обработано 11,9 тысячи гектаров пораженной площади. Это 39% от общего плана обработки. Только за выходные дни сорняк был ликвидирован с площади 1,7 гектара", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Отмечается, что комплексная обработка земель от борщевика началась в начале мая. Всего от сорняка планируют очистить более 30 тысяч гектаров земли. В сообщении подчеркивается, что в Егорьевском и Дмитровском городских округах от борщевика обработали 100% муниципальной земли.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Московской области обработали более 540 километров полос отвода вдоль региональных дорог.