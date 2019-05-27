Суд принял иск пользователя "ВКонтакте" о сборе персональных данных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление Владимира Воронцова к ООО "ВКонтакте" и УМВД РФ по Белгородской области, который попросил взыскать с ответчиков 100 тысяч рублей за моральный вред из-за сбора и распространения личных данных, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В апреле Смольнинский районный суд не принял иск Воронцова из-за неправильно оформленной доверенности.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление Владимира Воронцова к ООО "ВКонтакте" и УМВД РФ по Белгородской области… Истец просит суд взыскать с ответчиков солидарно 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред, выразившийся в незаконных действиях по распространению, сбору и использованию персональных данных, а также сведений, составляющих тайну связи", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, истец является общественным деятелем, гражданским активистом, экс-сотрудником правоохранительных органов.