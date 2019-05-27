Руденя: Верхневолжье рассчитывает на ПМЭФ найти новых инвесторов

ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Задача Тверской области, которая примет участие в петербургском международном экономическом форуме, привлечь новых инвесторов в регион, заявил губернатор области Игорь Руденя.

"Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион", – сказал глава региона.

По сообщению пресс-службы правительства области, в экспозиции ПМЭФ будет размещен стенд Тверской области, на котором представят инвестиционный и промышленный потенциал региона. Центральным проектом, который презентуют на стенде, станет туристический проект "Государева дорога". Его планируется реализовывать совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областями. Цель проекта – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

Предполагается, что в рамках ПМЭФ, который пройдет с 6 по 8 июня, Руденя проведет ряд деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций, будут подписаны соглашения о сотрудничестве с ведомствами и крупными компаниями.