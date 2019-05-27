Посольство в Вене ищет подозреваемого в осквернении советского мемориала

ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Посольство России в Австрии попросило оказать содействие в поиске подозреваемого в осквернении памятника советским воинам в Вене, фотографии предполагаемого злоумышленника накануне распространила австрийская полиция.
В очередной раз монумент был осквернен 25 апреля, а также накануне 9 мая. Посольство России выразило австрийским властям решительный протест.
"Если Вы располагаете информацией об этом человеке, просим Вас связаться с австрийской полицией", - сообщили в российском посольстве.
Текст обращения размещен в соцсетях на русском и немецком языках.
С 26 апреля на площади Шварценбергплатц работают две камеры видеонаблюдения, установленные МВД Австрии. Как сообщил РИА Новости представитель австрийского министерства Кристоф Пельцль, запись с камер видеонаблюдения будет удаляться через 48 часов в случае, если не произойдет уголовно наказуемое деяние.
Мемориал советским воинам в Вене неоднократно подвергался осквернению, только за первую половину 2018 года - трижды. В очередной раз памятник был осквернен совсем недавно - 25 апреля.