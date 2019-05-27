Посольство в Вене ищет подозреваемого в осквернении советского мемориала

Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия. Архивное фото

Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия

ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Посольство России в Австрии попросило оказать содействие в поиске подозреваемого в осквернении памятника советским воинам в Вене, фотографии предполагаемого злоумышленника накануне распространила австрийская полиция.

В очередной раз монумент был осквернен 25 апреля, а также накануне 9 мая. Посольство России выразило австрийским властям решительный протест.

"Если Вы располагаете информацией об этом человеке, просим Вас связаться с австрийской полицией", - сообщили в российском посольстве.

Текст обращения размещен в соцсетях на русском и немецком языках.

С 26 апреля на площади Шварценбергплатц работают две камеры видеонаблюдения, установленные МВД Австрии. Как сообщил РИА Новости представитель австрийского министерства Кристоф Пельцль, запись с камер видеонаблюдения будет удаляться через 48 часов в случае, если не произойдет уголовно наказуемое деяние.