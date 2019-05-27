В МЧС сочли безопасным поведение ребенка, игравшего у горящего дома в ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. МЧС после появления видео с ребенком, катавшимся на качелях у горящего дома в ЯНАО, объяснило, что его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Пожар в двухэтажном деревянном расселенном доме в Ноябрьске произошел 25 мая. По информации МЧС, никто не пострадал. Позже в соцсетях стала распространяться видеозапись, на которой мальчик катается на качелях на фоне горящего дома, не обращая внимания на происшествие.

Представитель регионального управления МЧС пояснил РИА Новости, что границы пожара и зону, в которой посторонним лицам находиться запрещено, определяет руководитель службы тушения пожара, прибыв к месту возгорания.

"Из предоставленного видео видно, что жизни и здоровью ребенка опасные факторы пожара не угрожают", - подчеркнул собеседник агентства.