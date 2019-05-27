Нижегородцы подали более 180 заявок на премию "Гражданская инициатива"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Жители Нижегородской области подали 187 заявок в рамках регионального этапа премии "Гражданская инициатива", сообщает пресс-служба правительства региона.

Национальная премия "Гражданская инициатива" присуждается за наиболее значимые достижения соотечественников, которые внесли существенный вклад в построение гражданского общества.

"В Нижегородской области на премию было подано 187 инициатив, это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Отрадно, что нижегородцы высказывают свою четкую гражданскую позицию для того, чтобы улучшить жизнь людей, своих соседей, родственников. Активные, инициативные люди вместе с нами создавали Стратегию развития Нижегородской области, а сейчас работают над ее реализацией в самых разных направлениях. Глава региона Глеб Никитин регулярно подчеркивает необходимость системной работы по учету мнений экспертов и общественности", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Все участники и номинанты регионального этапа получают именной диплом премии и продолжают дальнейшее участие в конкурсе на соискание федеральной премии в Москве, итоги которого будут подведены в конце года. Лауреаты регионального этапа награждаются авторской статуэткой "Живая капля" и получают право стать гостями федеральной премии в Москве. Лауреаты федерального этапа получат статуэтку "Золотой росток" и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

"В Нижегородской области мы проводим уже 36 этап Национальной премии "Гражданская инициатива". Несколько лет назад мы придумали эту премию в "Комитете гражданских инициатив" под руководством Алексея Кудрина для того, чтобы пожать руку и поощрить бескорыстных и удивительных людей, которые в наше непростое, коммерческое время ведут себя как страстные посланцы добра, и познакомить с ними всех остальных", - подчеркнул художественный руководитель премии, член неправительственной организации "Комитет гражданских инициатив", заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман.

Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить заслуги людей, добившихся выдающихся успехов в общественной деятельности, поиске альтернативных вариантов решения политических, экономических и социальных проблем. Никитин лично поддержал этот проект, направленный на поощрение, пропаганду и поддержку гражданских инициатив общественных, культурных и образовательных организаций, политических и деловых кругов, а также частных лиц региона.