Пресс-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян

9

28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилла РОДИНА на тему: "Лето – 2019: планы россиян на отдых".