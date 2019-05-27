Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ поручило Минтруду и Минздраву России проработать вопрос о реформировании работы психоневрологических интернатов, сообщается на сайте кабмина.

"Минтруду России и Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках работы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере проработать вопрос о реформировании работы психоневрологических интернатов", - говорится в тексте решений по итогам совещания о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Целью является совершенствование условий жизнедеятельности граждан с ментальными и психофизическими нарушениями, находящихся в психоневрологических интернатах. Итоги работы необходимо предоставить в правительство РФ до 5 декабря 2019 года.

Согласно тексту решений, Минтруду, Минздраву и Минфину РФ поручено до 29 января 2020 года проработать вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода за пожилыми гражданами после завершения реализации национального проекта "Демография".

Кроме этого, Медведев поручил Минтруду и Минздраву до 4 сентября 2019 года разработать и утвердить типовую модель системы долговременного ухода за гражданами со стойкими ограничениями жизнедеятельности, приводящими к зависимости от посторонней помощи. Также этим ведомствам необходимо до 21 августа 2019 года проанализировать реализацию в субъектах РФ мероприятий по формированию активного долголетия и росту качества жизни граждан старшего поколения.