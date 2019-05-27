Швейцарский дипломат рассказал о росте экспорта и инвестиций в Россию

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Швейцарский экспорт в Россию в прошлом году увеличился более чем на 10% и достиг 80% докризисного уровня, сообщил РИА Новости заместитель посла Швейцарии в РФ Тобиас Привителли.

"Объем (двусторонней - Прим. ред.) торговли по-прежнему снижается с 2017 до 2018 года приблизительно на 13%, но экспорт из Швейцарии в Россию увеличился на 12%, что весьма значительно, и это 80% уровня экспорта, который у нас был в 2013 году, до кризиса", - заявил Привителли.

Дипломат добавил, что Швейцария экспортирует в Россию большое количества фармацевтических продуктов, оборудования и электроники.

"Это до 49% фармацевтических продуктов, оборудование и электроника составляют 17%, часы, украшения и другие предметы роскоши (составляют - Прим. ред.) 17%, затем, на четвертом месте у нас сельскохозяйственные продукты с 8,5%, на пятом месте - металлы", - сообщил он.

Дипломат также отметил небольшой рост прямых швейцарских инвестиций в РФ. По его словам, в прошлом году они увеличились на 1,5%. "Швейцария все еще является одним из 10 главных инвесторов в России", - заявил он.