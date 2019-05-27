В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по 15 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 2, Хама – 13", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мааррин провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.