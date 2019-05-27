В Мурманской области загорелись два склада

МУРМАНСК, 27 мая - РИА Новости. Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре при въезде в город Колу поступило в понедельник в 8 часов 43 минуты.
26 мая, 15:20В Оренбуржье загорелся склад с картофелем
"Горели два склада. Их принадлежность устанавливается. Площадь 40 на 20 метров. В настоящее время пожар локализован", - отметили в ведомстве.