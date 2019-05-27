В Приамурье возбудили уголовное дело после погрома на кладбище

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту погрома на кладбище в городе Тында Амурской области, повреждены 54 надгробия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.

"Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России "Тындинский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), повреждены 54 надгробия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению",- сказала Карташова РИА Новости.