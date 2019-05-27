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РИА Новости
Ситуация в Судане

ОАЭ выразили поддержку Судану в достижении мирного политического перехода

Вчера, 02:03
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян во время встречи с главой переходного военного совета Судана Абдельфаттахом аль-Бурханом заявил, что ОАЭ полностью поддерживают Судан во всем, что касается безопасности и стабильности страны, а также осуществления мирного политического перехода, передает эмиратское информационное агентство WAM.
Принц подчеркнул важность диалога в Судане и выразил уверенность в том, что народ и национальные институты страны смогут преодолеть нынешний этап и совместно двигаться в будущее, сообщает агентство.
Принц также отметил, что ОАЭ всегда готовы предоставить помощь суданскому народу, так как страны связывают глубокие и дружественные отношения.
Аль-Бурхан выразил благодарность и признательность в связи с позицией ОАЭ в отношении Судана и высоко оценил материальную поддержку, которую оказали ОАЭ в целях укрепления суданской экономики.
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Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан отправился в воскресенье с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейидом Аль Нахайяном.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
В ходе переговоров оппозиции и военсовета 15 мая было достигнуто принципиальное согласие о трехгодичном переходном периоде.
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Ситуация в СуданеСуданОАЭВ мире
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